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خطوة بخطوة.. كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوة بخطوة.. كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة

اختبارات القدرات 2025
اختبارات القدرات 2025
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التسجيل الإلكتروني لـ اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، في الفترة من السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز اختبار قدرات كشرط أساسي للقبول.

رسوم أداء اختبارات القدرات 2025

طبقًا لما ورد في القرار الوزاري المنظّم لـ تنسيق الجامعات هذا العام، فقد تم تحديد قيمة رسوم أداء اختبارات القدرات بـ 800 جنيه فقط لكل اختبار، يتم توزيعها بين:

الكلية التي تستضيف الاختبار

المجلس الأعلى للجامعات

وتُسدد الرسوم وفقًا للإجراءات الرسمية المعلنة على موقع التنسيق.

الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار قدرات للالتحاق بها

تشترط مجموعة من الكليات أداء واجتياز اختبارات قدرات مؤهلة، وتشمل ما يلي:

1. كليات الفنون الجميلة (شعبتي: الفنون – العمارة)

2. كليات الفنون التطبيقية في جامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور

3. كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان (فرع الزمالك)

4. كلية التربية الفنية – جامعة حلوان (فرع الزمالك)

5. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

6. كليات علوم الرياضة (بنين وبنات)

كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025

- يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد:

https://tansik.digital.gov.eg

الطرق المعتمدة للسداد هي:

* بطاقات الدفع المسبق

* بطاقات الائتمان

* منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار

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