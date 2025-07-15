رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بنين

في إطار حرص جامعة حلوان على متابعة سير العملية التعليمية، قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، بجولة تفقدية بكلية علوم الرياضة بنين، والتي تُعد إحدى المحطات الأساسية للقبول بالكليات المتخصصة، رافقه الدكتور وليد أحمد عبد الرازق عميد الكلية والساده الوكلاء ورئيس الاختبارات بالكلية والساده اعضاء هيئة التدريس.

وتفقد الدكتور قنديل الإجراءات التنظيمية والاختبارات التي يخضع لها الطلاب، مشيدًا بحسن التنظيم والدقة في تطبيق المعايير المعتمدة لضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة لدراسة علوم الرياضة.

كما أشار إلى أهمية تلك الاختبارات في إعداد جيل جديد من الرياضيين والعاملين بمجال علوم الرياضة، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل للرياضة، كما أثنى على مستوى الطلاب المتقدمين لهذا العام، وسط أجواء حماسية تعكس تطلعاتهم نحو مستقبل رياضي واعد.