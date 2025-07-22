جمبسوت لامع.. بوسي تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

شاركت المطربة بوسى جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من الصور الجديدة لها.

تفاصيل إطلالة بوسي..

تألقت بوسى بإطلالة ساحرة و انيقة ومميزة خطفت بها الانظار بجمالها ،مرتدية جمبسوت باللون الاسود اللامع مكشوف الاكتاف ، وهو ماكشف عن قوامها الممشوق و إناقتها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز بوسى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقته