أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، خلال حلقته الصباحية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية.

استقرار أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 21-7-2025 .. فيديو

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 49.28 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

أما اليورو الأوروبي، فقد بلغ نحو 57.29 جنيه للشراء، و57.46 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 66.06 جنيه للشراء، و66.29 جنيه للبيع.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودي 13.14 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 161.31 جنيه للشراء، و161.80 جنيه للبيع.