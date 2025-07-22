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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«خاف من صاحب الشقة».. سقوط حرامي من الدور الرابع ببولاق الدكرور

«فاشل في السرقة».. مصرع حرامي من الدور الرابع في بولاق الدكرور
«فاشل في السرقة».. مصرع حرامي من الدور الرابع في بولاق الدكرور
إسلام دياب

نهاية مأساوية لحرامي حاول السرقة ولكنه فشل عقب سقوطه من الطابق الرابع في بولاق الدكرور ما أسفر عن مصرعه.

كشفت التحريات أنه خلال محاولة اللص الهرب من مالك شقة لمحاولته سرقتها، سقط مفارقا الحياة، بعد أن ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار في بولاق الدكرور.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل حاول سرقة أجهزة كهربائية من شقة، وأثناء تواجده بالشقة، فوجىء بحضور مالكها  مما دفعه لمحاولة الهرب، إلا أنه سقط من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستجواب مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

سرقة نهاية لص لص حرامي بولاق الدكرور

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