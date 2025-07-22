بداية موجة شديدة .. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية.

الطقس اليوم في مصر

ويكون الطقس اليوم خلال ساعات الليل، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس اليوم ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية، ليكون اليوم بداية الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

شهد الطقس صباح اليوم، نشاط الشبورة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

عن حالة البحرين خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع، والبحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد 39 للعظمى والمحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والمحسوسة 42 درجة