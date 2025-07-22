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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء.. استمرار ظاهرة انحسار مياه البحر.. والمحافظ يلتقي أعضاء برنامج " المرأة تقود"

انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث والفعاليات اهمها استمرار ظاهرة انحسار مياه البحر لليوم الثاني ؛

ولقاء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء مع السيدات المتدربات فى برنامج زووم المرأة تقود الذي عقد بمدينة شرم الشيخ. 

واليكم الاخبار بالتفاصيل 

شهدت شواطئ جنوب سيناء، وتحديداً في محمية رأس محمد ودهب وطور سيناء، ظاهرة انحسار كبير لمياه البحر، وصلت إلى مستويات كبيرة  كاشفة عن الشعاب المرجانية المتحجرة ومجموعة متنوعة من الكائنات البحرية اللافقارية. وقد رصدت كاميرات "صدى البلد" الإخباري هذه الظاهرة، التي تُعزى إلى حركات المد والجزر المرتبطة بدورة القمر.

الكائنات البحرية تظهر وتجذب السياح

يقول عبد العزيز أحمد، المرشد السياحي البيئي بجنوب سيناء، إن فترة انحسار المياه تشهد ظهور كائنات حية لافقارية، مثل الكابوريا الكموني، ما يجعلها عامل جذب للسياح الراغبين في مشاهدة هذه المخلوقات البحرية عن قرب، خاصة في منطقة المانجروف.

كانت هذه الظاهرة أكثر وضوحاً على شواطئ مدينة دهب، وتحديداً في منطقتي الزرنوق واللايت هاوس، حيث ظهرت مساحات خضراء وكائنات بحرية متنوعة وقواقع بحرية. وفي طور سيناء، برزت الظاهرة بوضوح في منطقة الجبيل عند الغروب، حيث تكشفت الشعاب المرجانية المتحجرة.

ظاهرة طبيعية لا تؤثر على الحياة البحرية

من جانبه، أكد وليد حسن، مدير محميات جنوب سيناء، أن ظاهرة انحسار مياه البحر وحركة المد والجزر تتغير كل ست ساعات، حيث تحدث حركتان للمد وحركتان للجزر يومياً. وأوضح أن هذه الظاهرة مرتبطة بشكل أساسي بحركة القمر والرياح والمجموعة الشمسية. وطمأن حسن بأن الكائنات الحية والشعاب المرجانية لا تتأثر سلباً بهذه الظاهرة، وأن الشواطئ تتأثر بها بدرجات متفاوتة بناءً على درجة الميل وسرعة الرياح، لكن المياه سرعان ما تعود إلى طبيعتها.

 قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بزيارة تفقدية إلى قاعة التدريب بمجلس مدينة شرم الشيخ  التي تحتضن فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" ،والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي، وذلك بمشاركة نحو 50 سيدة من أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بالسيدات المشاركات في البرنامج، مؤكدًا أن هذه المبادرة الوطنية تُعد خطوة مهمة في بناء كوادر نسائية مؤهلة للقيادة وصنع القرار، بما يعكس الطموحات المشروعة للمرأة السيناوية والمصرية بشكل عام.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن زيارته تأتي في إطار دعم جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة، موجهًا خالص الشكر والتقدير للدكتورة سولافة أحمد جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، على جهودهما المتواصلة لتمكين المرأة عبر التدريب والتأهيل.

وتبادل المحافظ الحديث مع المتدربات، مستمعًا إلى آرائهن وتطلعاتهن المستقبلية، مشددًا على أهمية دور المرأة في بناء مجتمع متكامل ومتقدم، داعيًا إياهن إلى استثمار هذه الفرصة التدريبية المتميزة لاكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلهن لتولي مواقع مؤثرة في مختلف القطاعات ،.

وفي ختام زيارته، توجه المحافظ بأصدق التهاني والتمنيات لجميع المشاركات بالنجاح والتوفيق، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل من المحافظة لسيدات جنوب سيناء، وتمكينهن من أداء أدوارهن التنموية بفاعلية واقتدار.

جنوب سيناء المرأة تقود شرم الشيخ تدريب

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