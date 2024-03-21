عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته لمواجهة نيوزيلندا بكأس العاصمة

صدى البلد

يواصل منتخب مصر يخوض تدريبه بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن خلال التدريب المقام بإستاد مصر بالعاصمة الإدارية استعدادا لمواجهة نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر .

وأشاد التوأم حسام و إبراهيم حسن بإستاد مصر بالعاصمة و التأكيد على إمكانياته الكبيرة ، قبل استضافة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا .

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم تقسيمة و تسديد على المرمي .

وتضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم : محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير وأحمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشه و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف .

433230892_448326440882988_5614487940975160178_n
433230892_448326440882988_5614487940975160178_n
433304322_448326537549645_4519709236433108564_n
433304322_448326537549645_4519709236433108564_n
433397014_448326594216306_3685225197983553687_n
433397014_448326594216306_3685225197983553687_n
433421577_448326624216303_5036834097131183501_n
433421577_448326624216303_5036834097131183501_n
433427832_448326404216325_821884759807201975_n
433427832_448326404216325_821884759807201975_n
433431836_448326684216297_4358786873933127529_n
433431836_448326684216297_4358786873933127529_n
433459331_448326040883028_2793660464267979614_n
433459331_448326040883028_2793660464267979614_n
433466104_448326427549656_6444949060741464124_n
433466104_448326427549656_6444949060741464124_n
433720858_448326457549653_1079706152143521113_n
433720858_448326457549653_1079706152143521113_n
433811085_448326654216300_7865507499632384832_n
433811085_448326654216300_7865507499632384832_n
433861420_448325997549699_1525299401974001339_n
433861420_448325997549699_1525299401974001339_n
434063195_448326564216309_5688643154644838634_n
434063195_448326564216309_5688643154644838634_n
434064909_448326057549693_7766241996007616274_n
434064909_448326057549693_7766241996007616274_n
434066429_448326014216364_5957047503577660400_n
434066429_448326014216364_5957047503577660400_n
434068809_448326497549649_1148222583931953697_n
434068809_448326497549649_1148222583931953697_n
434069008_448326600882972_1184136011317851510_n
434069008_448326600882972_1184136011317851510_n
434069256_448326617549637_6520930809129641256_n
434069256_448326617549637_6520930809129641256_n
434076778_448326034216362_4203161172045724635_n
434076778_448326034216362_4203161172045724635_n
434080335_448326474216318_6610161325011962779_n
434080335_448326474216318_6610161325011962779_n
434080353_448326467549652_3956369659632314928_n
434080353_448326467549652_3956369659632314928_n
434080496_448326557549643_5963612305134673076_n
434080496_448326557549643_5963612305134673076_n
434090789_448326510882981_8236906615191984109_n
434090789_448326510882981_8236906615191984109_n
434095167_448326670882965_7349073837931298229_n
434095167_448326670882965_7349073837931298229_n
434096476_448326547549644_6329273770096931153_n
434096476_448326547549644_6329273770096931153_n
434096701_448326070883025_8676765987806047240_n
434096701_448326070883025_8676765987806047240_n
434105016_448326644216301_6297036428922084618_n
434105016_448326644216301_6297036428922084618_n
434111526_448326664216299_2369283404072628535_n
434111526_448326664216299_2369283404072628535_n
434113569_448326394216326_4284468689116658927_n
434113569_448326394216326_4284468689116658927_n
434122884_448326417549657_8669855758704094013_n
434122884_448326417549657_8669855758704094013_n
434124635_448326694216296_6245064890209084418_n
434124635_448326694216296_6245064890209084418_n

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

بعد ترقية تصنيف مصر الائتماني.. الحكومة تحدد متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إحالة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع إلى الجنايات

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

موضوعات متعلقة

نص دستة أهداف| الأهلي 2008 يقسو على الإسماعيلي في عقر داره

منتخب مصر الأولمبي يفوز على الإمارات في بطولة غرب آسيا

مواعيد وملاعب مباريات مصر في مجموعات أولمبياد باريس

رئيس شركة العاصمة الإدارية والمتحدة للرياضة في زيارة لتدريب منتخب مصر

حسام حسن يفجر مفاجأة صادمة عن نجم الزمالك

هتعطلنا | حسام حسن يرد على استبعاد النني وفتوح من المنتخب

وزير الرياضة يسلم دراجات للفائزين بمسابقة 30 عجلة × 30 يوم

القرعة الكاملة لمنافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024

ترشيحاتنا

موعد الليالي الوترية وليلة القدر.. دار الإفتاء تحددها وتنصح بهذه العبادات

كندا: استمرار تجميد تصدير الأسلحة لإسرائيل

منتخب مصر يواصل تدريباته لمواجهة نيوزيلندا بكأس العاصمة

في اليوم العالمي لمتلازمة داون..معلومات صادمة عن المرض

فى رمضان .. تفاصيل مداهمة شقة النزهة المشبوهة

دعاء ليلة 11 رمضان 2024.. اغتنم 12 كلمة في الثلث الثاني للمغفرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يخلف معلول بالأهلي؟.. وآخر تطورات تجديد تعاقد أسرع دليفري في مصر

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

عمرها 60 عامًا.. شاهد أول سيارة لامبورجيني في العالم

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ