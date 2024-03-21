منتخب مصر يواصل تدريباته لمواجهة نيوزيلندا بكأس العاصمة

يواصل منتخب مصر يخوض تدريبه بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن خلال التدريب المقام بإستاد مصر بالعاصمة الإدارية استعدادا لمواجهة نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر .

وأشاد التوأم حسام و إبراهيم حسن بإستاد مصر بالعاصمة و التأكيد على إمكانياته الكبيرة ، قبل استضافة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا .

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم تقسيمة و تسديد على المرمي .

وتضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم : محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير وأحمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشه و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف .

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