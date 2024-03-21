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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دون أجهزة| فيوتشر يكشف تطورات حالة أحمد رفعت

صدى البلد

قال الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي بمودرن فيوتشر، إنه يوجد تفاصيل جديدة عن تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت لاعب الفريق.

وأضاف أحمد عيد في تصريحات عبر برنامج الهدف على قناة أون تايم سبورت 2: “أحمد رفعت بدأ اليوم في التنفس بشكل طبيعي بدون أي أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل".

وتابع أحمد عيد: "أحمد رفعت يعي الآن لكل ما حوله ومن الممكن أن يتم إجراء بعض الاختبارات الخاصة بالذاكرة في الفترة المقبلة، ولكنه الآن يعي تماما كل ما حوله".

وتابع رئيس الجهاز الطبي: الآن تم نقل أحمد رفعت إلى غرفة مجهزة بجوار العناية المركزة، ويتم الآن مراقبة وظائف الكلى، ومن المقرر أن يتخذ الأطباء قرارا بشأن استمرار الغسيل التنشيطي للكلى خلال الساعات المقبلة.

واختتم: وصلنا إلى حالة مستقرة وننتظر فقط نتائج الكلى وجميع الأجهزة بجسم اللاعب في حالتها الطبيعية الآن.

 

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