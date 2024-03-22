بـ 6 موظفات | حبس مالك نادي آنجيه الفرنسي بتهمة التحرش

حُكِمَ على مالك نادي آنجيه الفرنسي لكرة القدم، ورئيسه السابق، سعيد شعبان، بالسجن لمدة عامين، واحد منهما مع وقف التنفيذ، وذلك لتحرشه جنسيا بـ6 موظفات.

وجرت محاكمة مالك النادي، الذي يلعب حاليا في الدرجة الثانية، في غرب فرنسا بتهمة التحرش الجنسي "الذي ارتكبه شخص يستغل السلطة الممنوحة له بموجب منصبه".

واستفاد شعبان - الجزائري الأصل، البالغ من العمر 59 عاما، والذي نفى الاتهامات - من "قرينة البراءة" فيما يتعلق بقضية سابعة، لعدم وجود أدلة كافية لتجريمه.

وقال محامو شعبان إنهم سيستأنفون الحكم.

وقد هبط النادي الذي يملكه منذ 2011، إلى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2022-2023، وقد سلّم رئاسة آنجيه لابنه رومان، في مارس 2023.

وفُتِح التحقيق ضد شعبان لأول مرة، في يناير 2020، بعدما تقدمت موظفة بشكوى تحرش، عقب العودة من رحلة عمل إلى مدريد، ثم تقدمت 6 سيدات أخريات بشكاوى عن حوادث تحرش، امتدت من 2014 حتى 2019.

وسُيحاكم شعبان في قضية أخرى، اعتبارا من الاثنين المقبل، في باريس، تتعلق بتهمة ممارسة عمل وكيل رياضي بشكل غير قانوني، وتبييض الأموال، كجزء من عصابة منظمة، وذلك إلى جانب 4 متهمين آخرين.