جمعة رمضان الثانية| الجامع الأزهر ملتقى المصريين والأجانب في صلاتي العشاء والتراويح

وفد آلاف المصلين اليوم الجمعة إلى الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح، في الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل، في الليلة الثالثة عشرة، حيث تتجسد في هذا الجامع العريق روح التلاقي والإخاء والوحدة بين المصلين الذي جاؤوا من كل ربوع مصر وأصقاع الأرض، في مشهد ديني روحاني تتعانق فيه القلوب وتتلاقى الثقافات وتتلاشى الحدود والمسافات، يتضرعون إلى الله بقلب تائب أن يتقبل صيامهم وقيامهم وأن يجزل لهم الأجر والثواب، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص كبير على إحياء الأجواء ‏الرمضانية وإعانة الصائمين على الطاعة والتزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته.

وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء وقيادات الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة يوسف برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي يوسف والرعد، برواية البَزّي عن الإمام ابن كثير المكي، ورواية خلف عن الإمام حمزة الكوفي، ورواية الدوري عن الإمام الكسائي.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالأزهر الشريف، والدكتور محمد رفاعي زلط، والدكتور حمادة السيد خطاب، المدرسان بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدكتور محمود عزازي، المدرس المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة. ويؤم المصلين في صلاة فجر السبت الشيخ عبد اللطيف السيد عبد اللطيف، مع التلاوة من سورة إبراهيم، تحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.