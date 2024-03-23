خيانة أم قـ تل.. السبب الحقيقي لاختفاء الأميرة كيت 3 أشهر

أحاطت الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج الكثير من الشائعات عن سبب اختفائها لمدة 3 أشهر، بينها أنها ماتت وأصيبت بمرض خطير وخضعت لعملية إجهاض أو قُتلت، لكن أخيرا ظهرت الأميرة كيت وكشفت الحقيقة.

أين اختفت الأميرة كيت؟ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من القصص والشائعات، عن مصير الأميرة كيت، دوقة كامبريدج، زوجة نجل ولي العهد البريطاني، بعد اختفائها عن الأنظار لمدة تزيد على 3 أشهر، كان أبرزها وفاتها، وأخرى خيانة الأميرة ويليام، وشائعة ثالثة عن إجرائها الجراحة وهي عملية إجهاض.

حتى تحول ظهورها إلى مطلب عام، خوفا من أن تكون لاقت مصيرا يشبه مصير الأميرة ديانا، التي قُتلت في عام 1997.

وقبل أيام، نشرت كيت صورة مع أطفالها مُعدلة بالذكاء الاصطناعي، ثم ظهرت فتاة شبيهة لها، تتجول مع الأمير ويليام.

السبب الحقيقي لاختفاء الأمير كيت 3 أشهر وسبب هذه الشائعات في الفيديو التالي:

https://youtu.be/vE6ZD7BRZnc