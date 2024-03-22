المخابرات الأوكرانية: نظام بوتين يعيد إنتاج نفسه في هجوم كروكوس

قالت المخابرات الأوكرانية اليوم الجمعة إن الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك بالقرب من موسكو هو استفزاز متعمد ارتكبه نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أن "هذا استفزاز متعمد من قبل الأجهزة الخاصة الروسية، وبوتين بدأ يعيد نفسه لقد بدأ حياته السياسية بمثل هذه الجرائم ويحاول إنهاءها بهذه الأشياء"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وزعم أن المجتمع الدولي "على علم جيد بالتحضير لمثل هذه الاستفزازات وحذر مواطنيه في روسيا مقدما من إمكانية تنفيذها"، مشيرا إلى أن ضربات اليوم على البنية التحتية الحيوية والأهداف المدنية الأوكرانية والهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس هي "عملية خاصة مشتركة تنفذها الخدمات الخاصة الروسية".

وتابع" لا تستبعد المخابرات الأوكرانية إمكانية تنفيذ هجمات إرهابية مماثلة في روسيا مرة أخرى".

وأضاف يوسوف: "إن الأجهزة الخاصة الروسية في روسيا لديها القدرة الأكبر على إعداد وتنفيذ سيناريوهات الهجمات الإرهابية ضد سكانها".

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قُتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وجُرح أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة أوتوماتيكية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو.