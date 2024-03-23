البيت الأبيض: شاركنا معلومات مع روسيا بشأن مخطط إرهابي في موسكو

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن واشنطن شاركت معلومات مع موسكو بشأن مخطط إرهابي في العاصمة الروسية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة "سبوتنيك" إن "واشنطن حصلت سابقا على معلومات دفعتها إلى إصدار تحذير عام للأميركيين في روسيا".

وقالت السلطات الروسية إن مسلحين فتحوا النار خلال حفل لموسيقى الروك في إحدى ضواحي موسكو فقتلوا ما لا يقل عن 40 شخصا وأصابوا 100 آخرين وأشعلوا حريقا في القاعة.

دخل المهاجمون المبنى وهم يرتدون زيا مموها، وفتحوا النار وألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة ريا نوفوستي للأنباء في مكان الواقعة.

وفتحت السلطات "تحقيقا جنائيا في عمل إرهابي"، فيما يتلقى الرئيس فلاديمير بوتين تحديثات "مستمرة" وفق ما أفاد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف وكالات الأنباء الروسية.