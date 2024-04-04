مي سليم: تخوفت من دوري فى المداح ولا أمانع دخول ابنتي التمثيل |حوار

شاهيناز شخصية قوية وشريرة ولكن تعاطفت معها

تخوفت من دورى فى المداح وسعيد بالتعاون مع حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج

لا أمانع من دخول بنتى مجال التمثيل وهذه مواصفات فتى أحلامى



انتعاشة فنية تعيشها الفنانة مى سليم من خلال مشاركتها فى المارثون الرمضان بمسلسلى “سر إلهى “ و”المداح” بالإضافة إلى عودتها للسينما من خلال فيلم “بنقدر ظروفك”.

وفى حوارها لـ صدى البلد تحدثت مى سليم عن تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة ومشاركتها فى المارثون الرمضان بالإضافة إلى علاقتها بإنتها .

مى سليم

حدثينا عن مشاركتك فى مسلسل “سر إلهى” ؟

أجسد شخصية “شاهيناز” فى مسلسل سر إلهى وهى شخصية قوية وطموحة وشريرة إلى حد ما ولكن لديها جانب طيب واتعاطف معها فى معظم الأوقات.

مى سليم

ما الذى حمسك للمشاركة فى مسلسل “سر إلهى”؟

شاهيناز شخصية مختلفة لم اقدمها من قبل وكان تحدى بالنسبة لى بالإضافة إلى حبى للعمل مع الفنانة روجينا فهى فنانة وإنسانة رائعة وتجمعنى بها علاقة صداقة قوية من أكثر السباب اللى حمستنى للمشاركة فى المسلسل.

مى سليم

حدثينا عن مشاركتك فى مسلسل “المداح”؟

أجسد دور “شيطانة” ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل المداح وتخوفت جدا من الدور وسعيدة بتعاونى مرة ثانية مع حمادة هلال والتعاون مع المخرج أحمد سمير فرج أيضا وأتمنى دور يعجب الجمهور.

مى سليم

حدثينا عن مواصفات فتى أحلامك بعد شائعة زواجك؟

معنديش مواصفات بس أهم حاجة يكون شخص رياضى , وفرحة الجمهور وردور الأفعال على شائعة زواجى من الفيشاوى أسعدتنى ولمست حب الناس الحقيقى.

مى سليم

ما سبب نجاح أغنية “يا بنتى”؟

لأن الأغنية كانت من قلبي، فكنت باستمرار أفكر أنني أريد غناء أغنية من أم لابنتها والأغنية مليئة بالمشاعر، وتخيلت اليوم الذي تكبر فيه ابنتي وأغنيها لها في فرحها.



مى سليم

هل توافقى على دخول إينتك مجال التمثيل؟

لا أمانع دخول ابنتى مجال التمثيل ولها حرية الاختيار ولكن بعد الإنتهاء من دراستها وأتمنى يجمعنى عمل فنى بها.

مى سليم

ماذا عن أعمالك الدرامية المقبلة؟

أنتظر عرض مسلسل “روج أسود”و يتناول أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة ، وهو مكون من 45 حلقة، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين ونستأنف التصوير بعد شهر رمضان والمفروض بسبب انشغال أبطاله بالتحضير لمسلسلات رمضان".

مى سليم

حدثينا عن تفاصيل فيلم “بنقدر ظروفك”؟

أجسد دور “ملك” فى فيلم بنقدر ظروفك وهى فتاة شعبية وتعيش قصة حب مع الفنان أحمد الفيشاوى ومن المقرر طرح الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل وسعيدة بتعاونى مع أحمد الفيشاوى فهو أخ وفنان من نوع خاص.