عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مي سليم: تخوفت من دوري فى المداح ولا أمانع دخول ابنتي التمثيل |حوار

مى سليم
مى سليم
  • شاهيناز شخصية قوية وشريرة ولكن تعاطفت معها
  • تخوفت من دورى فى المداح وسعيد بالتعاون مع حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج
  • لا أمانع من دخول بنتى مجال التمثيل وهذه مواصفات فتى أحلامى
     

انتعاشة فنية تعيشها الفنانة مى سليم من خلال مشاركتها فى المارثون الرمضان  بمسلسلى “سر إلهى “ و”المداح” بالإضافة إلى عودتها للسينما من خلال فيلم “بنقدر  ظروفك”.

وفى حوارها لـ صدى البلد تحدثت مى سليم عن تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة ومشاركتها فى المارثون الرمضان بالإضافة إلى علاقتها بإنتها .

مى سليم

حدثينا عن مشاركتك فى مسلسل “سر إلهى” ؟

أجسد شخصية “شاهيناز” فى مسلسل سر إلهى وهى شخصية قوية وطموحة وشريرة إلى حد ما ولكن لديها جانب طيب واتعاطف معها فى معظم الأوقات.

مى سليم 

ما الذى حمسك للمشاركة فى مسلسل “سر إلهى”؟

شاهيناز شخصية مختلفة لم اقدمها من قبل وكان تحدى بالنسبة لى بالإضافة إلى حبى للعمل مع الفنانة روجينا فهى فنانة وإنسانة رائعة وتجمعنى بها علاقة صداقة قوية من أكثر السباب اللى حمستنى للمشاركة فى المسلسل.

مى سليم

حدثينا عن مشاركتك فى مسلسل “المداح”؟

أجسد دور “شيطانة” ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل المداح وتخوفت جدا من الدور وسعيدة بتعاونى مرة ثانية مع حمادة هلال والتعاون مع المخرج أحمد سمير فرج أيضا وأتمنى دور يعجب الجمهور.

مى سليم

حدثينا عن مواصفات فتى أحلامك بعد شائعة زواجك؟

معنديش مواصفات بس أهم حاجة يكون شخص رياضى , وفرحة الجمهور وردور الأفعال على شائعة زواجى من الفيشاوى أسعدتنى ولمست حب الناس الحقيقى.

مى سليم

ما سبب نجاح أغنية “يا بنتى”؟

 لأن الأغنية كانت من قلبي، فكنت باستمرار أفكر أنني أريد غناء أغنية من أم لابنتها والأغنية مليئة بالمشاعر، وتخيلت اليوم الذي تكبر فيه ابنتي وأغنيها لها في فرحها.
 

مى سليم 

هل توافقى على دخول إينتك مجال التمثيل؟  

 لا أمانع دخول ابنتى مجال التمثيل ولها حرية الاختيار ولكن بعد الإنتهاء من دراستها وأتمنى يجمعنى عمل فنى بها.

مى سليم

ماذا عن أعمالك الدرامية المقبلة؟

أنتظر عرض مسلسل “روج أسود”و يتناول أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة ، وهو مكون من 45 حلقة، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين ونستأنف التصوير بعد شهر رمضان والمفروض  بسبب انشغال أبطاله بالتحضير لمسلسلات رمضان".

مى سليم 

حدثينا عن تفاصيل فيلم “بنقدر ظروفك”؟

أجسد دور “ملك” فى فيلم بنقدر ظروفك وهى فتاة شعبية وتعيش قصة حب مع الفنان أحمد الفيشاوى ومن المقرر طرح الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل وسعيدة بتعاونى مع أحمد الفيشاوى فهو أخ وفنان من نوع خاص.

 

 

الجزء الرابع من مسلسل المداح أحمد سمير فرج بنقدر ظروفك مي سليم إطلالة مي سليم ابنه مي سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

ترشيحاتنا

وقود ومواد غذائية وطاقة|مصدر يكشف حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة منذ بدء الحرب

البرلمان العربي يشيد بدور الأزهر في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونشر قيم التسامح

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية

لغز "الدرون والدوائر الكهربائية".. حيثيات الحكم بالمؤبد في خلية وحدة التطوير

ريان المصري.. ماذا حدث في قصة سقوط شاب المنيا ببئر الصحراء؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

نشرة المرأة و الصحة| سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة....ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

بقرار حكومي|6 أيام إجازة عيد الفطر.. وحقيقة صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

فيديو

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ