تشير دراسة حديثة إلى أن السائقين يمكنهم تحسين كفاءة استهلاك الوقود لدى سياراتهم بشكل بسيط وفعال، وذلك من خلال الانتباه إلى ضغط الإطارات بانتظام.

وفقًا لمتخصصين في صناعة السيارات، يمكن أن يؤدي ضغط الإطارات غير الصحيح إلى استهلاك زائد للوقود، مما يؤثر بشكل كبير على كفاءة السيارة.

أهمية فحص ضغط الإطارات في للسيارة؟

وأوضح وسيط التأمين ChoiceQuote أن الضغط الخاطئ للإطارات يمكن أن يؤدي إلى زيادة مقاومة سطح الطريق، مما يجبر المحرك على العمل بجهد أكبر، وبالتالي يحترق المزيد من الوقود.

وهو ما يجعل فحص ضغط الإطارات بانتظام أمرًا حيويًا للحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود.

وتشير التقارير إلى أن آلات ضغط الإطارات متوفرة في معظم محطات الوقود، مما يسهل على السائقين القيام بفحص سريع لضغط الإطارات بانتظام.

وباستغلال هذه الخدمة بشكل منتظم، يمكن للسائقين اكتشاف أي مشكلات في الإطارات وحلها في وقت مبكر، مما يساهم في توفير الوقود والمال.

وفي هذا السياق، أكدت ChoiceQuote على أهمية الحفاظ على ضغط الإطارات الصحيح لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وإطالة عمر الإطارات وتعزيز سلامة السيارة بشكل عام.

وأشارت إلى أن الإطارات المنفوخة بشكل زائد أو غير منتفخ يمكن أن تؤثر سلبًا على كفاءة استهلاك الوقود، نظرًا لزيادة المقاومة على الطريق.

بالتالي، يعتبر الاهتمام بضغط الإطارات بانتظام خطوة مهمة للسائقين الذين يسعون لتحسين كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ على سلامة سياراتهم في جميع الأوقات.