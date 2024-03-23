نجل وأحفاد نهال عنبر يفاجئونها في كواليس مسلسل بدون سابق إنذار

نشرت الفنانة نهال عنبر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورة تجمعها بنجلها حسام واحفادها .

وعلقت نهال عنبر على الصورة قائلة : احلى مفاجأة من حسام واحفادي ياسين و يوسف ليا في تصوير مسلسل بدون سابق انذار بمناسبة عيد الأم

مسلسل بدون سابق إنذار مكون من 15 حلقة وينتمي لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

مسلسل «بدون سابق إنذار» بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، نهال عنبر، أحمد علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee.