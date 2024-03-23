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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد زيادة أسعار البنزين.. حول سيارتك إلى غاز بالتقسيط

بعد زيادة أسعار البنزين.. حول سيارتك إلى غاز بالتقسيط وبدون فوائد

البنزين
البنزين

تُعتبر زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الوقود وتوجيه المستهلكين نحو خيارات أكثر اقتصادية وبيئية. 

هذه الخطوة أثارت اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يُعتبر هذا الخيار بديلًا مثمرًا يوفر تكاليف التشغيل ويحسن أداء المحرك. 

في هذا التقرير، سنتناول أهمية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة للتقسيط والمزايا المرتبطة بهذا الخيار.

 

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

ارتفعت قيمة لتر البنزين بمبلغ جنيه واحد، وبالتالي، يصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

 

أسباب الزيادة في الاهتمام بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

1. ترشيد الاستهلاك: يُقدر استخدام الغاز الطبيعي في السيارات بما يصل إلى 60% من تكلفة الوقود، مما يوفر توفيرا كبيرا لأصحاب السيارات.

2. زيادة كفاءة المحرك وعمره: يُعتقد أن استخدام الغاز الطبيعي يزيد من كفاءة المحرك ويعزز عمره، بالإضافة إلى الحفاظ على الزيوت والموتور.

 

**المستندات المطلوبة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي:**

- 2 صورة لرخصة السيارة

- 2 صورة لبطاقة الرقم القومي

- إيصال مياه أو كهرباء أو تليفون لمنزل صاحب السيارة

- ضامن من الدرجة الأولى وبطاقته.

**خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي:**

1. فحص السيارة فنيًا في مركز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.

2. تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة.

3. استلام السيارة من العميل وتركيب طقم التحويل وأسطوانة الغاز وجميع الوصلات اللازمة.

4. شحن السيارة بالغاز الطبيعي وضبطها بأجهزة الضبط الخاصة.

5. إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع تسليمه جميع المستندات اللازمة.

 

مدة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

يتراوح وقت تحويل السيارة من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوع السيارة.

 

طرق التقسيط:

- الكاش: يمكن السداد كاشًا مع تقديم بونات هدية لتموين السيارة بالغاز، بقيمة 3375 جنيهًا.

- التقسيط: يتم السداد على مدار عامين بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، مع منح العميل بونات هدية بقيمة 2025 جنيهًا.

البنزين زيادة أسعار البنزين أسعار تحويل السيارات للغاز الطبيعي

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