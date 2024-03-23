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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عصام صاصا حفظت 15 جزءا من القرآن بالتجويد ومش بطلع معايا رقاصة.. فيديوجراف

عصام صاصا
عصام صاصا

حل مغني المهرجانات عصام صاصا، ضيفا على برنامج أسرار تقديم المذيعة أميرة بدر والمعروض عبر شاشة قناة النهار، وخلال لقائه إطلاق العديد من التصريحات النارية.

وخرج عصام صاصا ليتحدث عن بدايته وعلاقته مع حمو بيكا وعن تفوقه عن عمر دياب وويجز ومحمد رمضان ويهاجم هاني شاكر والراقصات كل هذا نكسفه فى الفيديو القادم:

قال عصام صاصا: “أكتر وقت ما بحبوش هو وأنا زعلان ومتعصب وممكن أكسر البيت وبتعصب أوي”.

وأضاف الفنان عصام صاصا، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “أكتر شئ يعصبني أني أقاوح شخص فى الكلام وهو وأنا مقتنعيين أننا صح أو وأنا ومراتي واحنا بنتخانق.. وبكسر الحاجات الخفيفة فى البيت”.

وتابع الفنان عصام صاصا: “ هي فاهمة  أنها صح روحت رازع الباب ولقيت الكالون أتخلع بس متكسرش الباب”.

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