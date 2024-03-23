هجوم كروكوس.. إثيوبيا: الإرهاب خطر جسيم على البشرية ونتضامن مع روسيا

أدانت إثيوبيا في بيان لوزارة الخارجية الهجوم "الهمجي" على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، وأعلنت تضامنها مع روسيا حكومة وشعبا في هذا الوقت العصيب.

وقالت الحكومة الإثيوبية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إنها تدين الهجوم الإرهابي الهمجي والشنيع ضد المدنيين الأبرياء الذي وقع يوم الجمعة 22 مارس في قاعة كروكوس سيتي للحفلات الموسيقية في موسكو، عاصمة روسيا.

وجاء في البيان أن إثيوبيا تعرب عن تعازيها القلبية لأسر القتلى في الهجوم الإرهابي ولحكومة الاتحاد الروسي".

وقالت إثيوبيا إن الإرهاب يشكل خطرًا جسيمًا على البشرية ويتطلب تضافر جهود الدول في جميع أنحاء العالم لمنع مثل هذه الخسائر في الأرواح”.

وتابع: إثيوبيا تتضامن مع حكومة وشعب الاتحاد الروسي في هذا الوقت العصيب ويمكنها الاعتماد على دعم إثيوبيا الكامل في الحرب ضد الإرهاب".

وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أنه بعد الهجوم على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو، خطط الإرهابيين للفرار عبر الحدود الروسية الأوكرانية، وكانت لديهم اتصالات على الجانب الأوكراني، وفقًا لمركز العمليات المركزية التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وحسب لجنة التحقيق، تم اعتقال أربعة مشتبه بهم من بين منفذي الهجوم الإرهابي في منطقة موسكو بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وتم اعتقال ما مجموعه 11 شخصا.

وأدى الهجوم إلى مقتل 93 شخصا على الأقل.

يذكر أنه في مساء 22 مارس، وقع إطلاق نار وحريق في قاعة مدينة كروكوس قبل الحفل الموسيقى، وعقب الحادث تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات العاصمة موسكو كما اتخذت السكك الحديدية الروسية إجراءات إضافية.

ووصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس بأنه جريمة وحشية.

وكتبت في تغريدة لها عبر منصة إكس: "تتلقى وزارة الخارجية الروسية مكالمات هاتفية من جميع أنحاء العالم من مواطنين عاديين يعربون فيها عن تعازيهم فيما يتعلق بالمأساة الرهيبة التي وقعت في قاعة مدينة كروكوس وكلمات الإدانة القوية لهذا الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع أمام أعين البشرية جمعاء"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه يتم بذل كل الجهود لإنقاذ الناس.

وأكدت أن المجتمع الدولي بأسره ملزم بإدانة هذه الجريمة البشعة.