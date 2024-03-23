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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة نجم ليفربول

ليفربول
ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول.

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وينتهي عقد ترينت ألكسندر أرنولد مع ليفربول في يونيو 2025، ولا توجد حتى هذه اللحظة مفاوضات لتجديد التعاقد.

وذكرت تقارير مؤخرا أن ريال مدريد أحد الأندية الأوروبية الكبرى التي تتابع وضع ألكسندر أرنولد عن كثب.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، سأل جود بيلينجهام نجم الملكي عن أرنولد.

 

وقال جود بيلينجهام لفلورنتينو بيريز عن زميله في منتخب إنجلترا: "ألكسندر أرنولد صفقة جيدا جدا".

وأشارت إلى أن ريال مدريد مهتم بالفعل بضم أرنولد في الصيف المقبل لكن بسعر منخفض، ولن يرضخ الميرنجي لإصرار ليفربول على طلب 70 مليون يورو.

وأوضحت أن ريال مدريد مستعد للانتظار وضم ألكسندر أرنولد مجانا في صيف

ريال مدريد

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