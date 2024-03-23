عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أهداف ومهام وحدتي دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صدى البلد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

ووفق التقرير فإنه  تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، يستعرض صدى البلد أهداف ومهام تلك الوحدة خلال السطور التالية:

التنسيق الشامل بين الجهات المعنية

تتولى وحدة دعم رواد الأعمال التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر.

حل التحديات القانونية والإجرائية

كما تعمل على حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة.

بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة

وتعمل الوحدة على بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال ريادة الأعمال، فقد صدر قرار وزاري بتشكيل وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتولى الوحدة إدارة المشروعات التالية (جمعيتي- مشروع منافذ السيارات المتنقلة للسلع الأساسية والمجمدات ـ ورشتي ـ الوحدات التسويقية المنتقلـة) وأي مشروعات جديدة تنفذها الوزارة أو الجهات التابعة.

توفير 33 ألف فرصة عمل

ونجحت هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توفير ما يقرب من 33 ألف فرصة عمل للشباب من سن ٢١ إلى ٤٥ عاماً بمعدل (٣:٢) فرصة عمل مباشرة للمشروع الواحد، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة، فيما بلغت عدد منافذ مشروع جمعيتي التي يمتلكها أشخاص من ذوي الهمم (٢٧) منفذاً.

كما تقوم الوحدة بعقد دورات لأساليب وسلوكيات البيع لأصحاب المنافذ لزيادة مبيعاتهم ومهاراتهم في التعامل مع المواطنين، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص.

زيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة

وفيما يخص الإجراءات المتخذة لزيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، فقد تمت الإشارة إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع البنك الدولي بإطلاق أول صندوق استثماري "برنامج رأس المال المخاطر" بهدف الاستثمار في التمويل الموجه للمشروعات الناشئة، كما تم إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يُساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

مجلس الوزراء الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

ترشيحاتنا

رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟

أمين عام الأمم المتحدة يعقد اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق إغاثة غزة

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة نجم ليفربول

خناجر الممالك السبع.. اكتشاف 500 كنز سيغير التاريخ| هذه قصتها

استمرار توافد المحامين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة

جوتيرش يزور المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ