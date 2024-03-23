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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب الترتيب في السور أثناء ختمة القرآن.. علي جمعة يجيب

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الأفضل قراءة القرآن على ترتيب السور الوارد في المصحف، وهو الترتيب الذي عرض به جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته.

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « هل يشترط ترتيب السور عند ختم القرآن؟»، أن الأفضل في ختم القرآن ترتيب السور، لأنه قد ينسى بعض السور إذا ترك الترتيب، ومن قرأ القرآن كاملا ولم يرتب السور صح أنه قرأ القرآن وختمه .

وبين أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران.

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هل ختم القرآن مستحب في رمضان 

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ليس شرطا ختم القرآن الكريم في شهر رمضان، ولكن مستحب ولا يجب أن يخلو يوم المسلم من قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك.

وأوصى أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، بأهمية الحرص على ختم القرآن في رمضان، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على قراءة القرآن وختمه في رمضان، مشيرا إلى أن ذلك من دائرة المستحبات، وليس من الضروريات الواجبات التي يأثم المسلم بتركها.

 

هل ختم القرآن مستحب في رمضان قراءة القران جبريل

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