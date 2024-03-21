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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تجبر التقصير في الصيام.. عالم بالأوقاف يكشف عن عبادة مهمة

صدى البلد

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف إن هناك عبادات تزين العبادات الأخرى أو تكملها وتجبر التقصير فيها، ومن هذه العبادات الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- ، لافتا إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الصلاة على النبي والصيام.

وأضاف النواوي خلال برنامج نصائح للصائمين عبر صفحة "صدى البلد" الرسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في الصحابة قال آمين 3 مرات وعندما سأله الصحابة لماذا يا نبي الله رددت كلمة آمين 3 مرات، فقال في المرة الأولى جاءني جبريل وقال: "خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له" وفي المرة الثانية قال: خاب وخسر من أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة وفي المرة الثالثة قال: “خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصل عليك”.

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وأوضح النواوي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي جواز المرور لأي عبادة أو دعاء، وذلك لأن الصلاة على النبي هي العبادة الوحيدة المقبولة من أي شخص، لافتا إلى أن من يستشفع بالنبي عند الله فلن يندم أبدا، فبالصلاة على النبي تمحى الذنوب والخطايا ويجبر النقص في العبادات كلها .

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أكد الشيخ علي فخر أن التدخين حرام شرعا لما فيه من إهلاك البدن والمال وأن الصيام عبادة.

وأضاف أمين الفتوى أن من السنة النبوية الشريفة ان يفطر الصائم على تمر أو ماء فلا ينبغي للصائم بعد أن يتقرب إلى الله تعالى بعبادة الصيام أن يخرج منها بما حرم الله تعالى.

وأكد فخر أنه يجب على الصائم أن يخرج من عبادة الصوم بما ورد في السنة المطهرة حتى يصل العبادة بالطاعة فهذا بخلاف أن يصل العبادة بمعصية.
وحذر أمين الفتوى من يفطر على سيجارة في رمضان: "عليه أن يتحمل إثم المعصية".

الذنوب والخطايا التدخين الصيام

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