الرئيس التركي يدين بشدة حادث "كروكوس" الإرهابي

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو.

وشدد أردوغان على أن الإرهاب أيا كان مصدره ومن يفعله لا يمكن قبوله.

وقدم أردوغان التعازي باسمه واسم حكومته وشعبه، إلى روسيا حكومة وشعبا.. الإرهاب أيا كان مصدره ومن يفعله لا يمكن قبوله، ونحن من أكثر شعوب العالم التي تعرف خطر المنظمات الإرهابية وهجماتها".

وأضاف أردوغان: "نشارك الشعب الروسي آلامه بسبب الهجوم الإرهابي".

أفادت لجنة تحقيقات روسية في واقعة هجوم كروكوس قرب موسكو بارتفاع ضحايا الهجوم ليتجاوز المائة وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكرت لجنة التحقيق بارتفاع عدد قتلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو إلى 115 قتيلًا.



يأتي ذلك فيما صرح مسؤول روسي بقوله متوعدًا بإنه إذا ثبت تورط أوكرانيا بهجوم "كروكوس" فسنرد عليهم بشكل واضح على الأرض.

وسبق اليوم أن قالت أجهزة الأمن الروسية إن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية على أطراف موسكو، أسفر عن مقتل 93 شخصًا على الأقل وإصابة 100 آخرين.

وشارك مهاجمون يرتدون ملابس مموهة في الهجوم الذي وقع في ضاحية كراسنوجورسك الشمالية الغربية.

وذكر مسؤولون إن أربعة أفراد متورطون بشكل مباشر كانوا من بين 11 شخصا اعتقلوا اليوم السبت.



وكانت قاعة مدينة كروكوس تحضر لاستضافة حفل لموسيقى الروك عندما اقتحم المسلحون المكان.