تظاهرات في العديد من مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار الحرب على غزة

خرج الآلاف من المتظاهرين في مدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، للاحتجاج والتنديد بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب الصحيفة فقد شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة التونسية، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة آرهوس الدنماركية، والعاصمة كوبنهاغن، ومدينة ميلانو الإيطالية، ومالمو ويوتيبوري وألنغسوس في السويد، وشتوتغارت وبريمن والعاصمة برلين في ألمانيا، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، ولايدن الهولندية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.