إسرائيل توافق على مقترح أمريكي بشأن صفقة الرهائن مع حماس

قدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، خلال مفاوضات الدوحة الحالية الآن مقترحًا بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الرهائن.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وافق الوفد الإسرائيلي الذي يجري المفاوضات في قطر على تسوية اقترحتها الولايات المتحدة بشأن عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن هدنة مؤقتة محتملة واتفاق إطلاق سراح رهائن.

ووفقا للتقارير، فإن إحدى النقاط الشائكة الرئيسية التي تمنع إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق هي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم مقابل الرهائن.

وأضافت التقارير أنه في حين وافقت إسرائيل على التسوية، فإن حماس لم ترد بعد.