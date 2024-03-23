صبري فواز : "لا أهاجم الفنانين.. اللي شايف التمثيل مسيء يسيبه ويمشي"

قال الفنان صبري فواز، إنه لا يهاجم الفنانين الذين يرفضون عمل بناتهم في مجال الفن، موضحًا أنه يهاجم فقط أو لا يعجبه فكرة أن يرى فنان أن الفن حاجة خاطئة، ولا يجب أن يسيء سمعه المجال الفني.

وأشار "فواز"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لم يهاجم أي شخص، ويجب أن يكون هناك حذر في بعض التصريحات حتى لا نسيء لهذه المهنة، مؤكدًا أن الفنان ماجد المصري أكد له أنه لا يقصد هذا الحديث ورفض عمله في مجال الفن، مضيفًا: "مش عارفني عايزين ايه محتاجين يروحوا لدكتور نفسي".

وأوضح صبري فواز أن كل من يرى أن مهنة الفن سيئة لابد أن يترك هذا المجال ويبحث عن مهنة أخرى ترضيه، معقبًا: "متقعدش تاكل وتشرب من الفن وتطعن فيه.. ده حرام".