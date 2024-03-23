رهبان جدد بدير السيدة العذراء ومار يوحنا ببرية الفرما |صور

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان والمشرف على دير السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب ببرية الفرما، اليوم، صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد، وذلك بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، كما تم قبول اثنين من طالبي الرهبنة لبدء فترة الاختبار.

وعقب انتهاء الصلوات، صلى نيافته القداس الإلهي، وشاركه مجمع الآباء رهبان الدير.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب شاروبيم الحبيب.

- الراهب سيرافيم الحبيب.

- الراهب إبراهيم الحبيب.