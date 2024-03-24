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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف بعلبك في لبنان.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف موقع تصنيع لحركة حزب الله يحتوي على أسلحة في منطقة بعلبك شرقي لبنان.


وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "أغارت طائرات حربية في وقت سابق الليلة على ورشة تواجدت داخلها وسائل قتالية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة بعلبك".


وأضاف: "تم رصد قبل قليل إطلاق نحو خمسين قذيفة صاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض عدد من القذائف بينما سقطت القذائف الأخرى في مناطق مفتوحة، في رد سريع أغارت طائرات لجيش الدفاع على المنصات التي استخدمت لإطلاق بعض من هذه القذائف".

وهذه هي الضربة الثالثة على المنطقة البعيدة عن الحدود مع إسرائيل خلال نحو ستة أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، والذي اندلع في 8 أكتوبر الماضي بعد إعلان الميليشيا تضامنها مع غزة.

 

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