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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ابنة محمد قشطة لـ صدى البلد: دفن والدي في بنها.. والعزاء اليوم أمام المنزل

صدى البلد

قالت ابنة الفنان الراحل محمد قشطة لصدى البلد، إن والدها محمد قشطة رحل أمس السبت بعد صراع مع المرض، مؤكده أنه دفن جثمان والدها في بنها، ومن المقرر أن تتلقي واجب العزاء اليوم الأحد من أمام منزل والدها في منطقة الشرابية.


 
وكشفت شيري محمد قشطة، اللحظات الأخيرة في حياة والدها، حيث رحل عن عالمنا، أمس، بعد صراع مع المرض.

 

قالت ابنة محمد قشطة، لـ صدى البلد: "إحنا اتفاجئنا بوفاته في المستشفى مات في ثانية وادفن في ثانية.. كنت جنبه في آخر أيامه".

كانت قد قالت  شيري محمد قشطة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، إن والدها تعرض لكسر في رجله اليمني بسبب سقوطه فجأة على الأرض منذ أربعة شهور، مضيفة أنه أجري عملية وتعافي منها.

 

وأشارت نجلة الفنان محمد قشطة، إلى أن والدها أصيب بكسر أخر في الرجل اليسري، وأجري عملية تركيب شرائح ومسامير .

 

وأوضحت شيري محمد قشطة لـ صدي البلد، أن الحالة الصحية لوالدها الأن صعبة ولا يستطيع التحرك نهائياً طبقا لتعليمات الطبيب المعالج.

 

وأضافت ابنة الفنان محمد قشطة، أن والدها كان يريد النزول للعمل، حيث كان يعرض عليه أدوار فنية ولكنهم يرفضون نزوله للعمل.

واستكملت حديثها قائلة: الحالة النفسية لوالدي صعبة جدا، ولا أحد من الوسط الفني يسأل عنه،
و اختتمت انه ياخد الكثير من العلاج  و يتواجد في المنزل يشاهد الأعمال التي شارك بها.


تابعت ابنة محمد قشطة: والدي كان واعيا للي حواليه وفي المستشفى حاولوا يعملوا أقصى ما في جهدهم، ولكن نصيب لأنه كان عنده مشاكل في الكلى والرئة.

وأعلنت ابنة محمد قشطة، موعد ومكان عزاء والدها، قائلة: العزاء اليوم في الشرابية عند مدرسة طلائع المستقبل.

 

يذكر أن آخر أعمال محمد قشطة مسلسل قوت القلوب، الذي عُرض عام 2020، وحقق العمل ناجحًا كبيرًا وقتها، حيث تناول العمل قصة قوت ساعية  التي تعمل في المدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل، والعمل بطولة ماجدة زكي..

شارك في بطولة مسلسل قوت القلوب مجموعة من الفنانين منهم ماجدة زكي، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، محمد أنور، إسلام جمال، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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