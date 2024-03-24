عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يحسم الجدل بشأن انتقال محمد شريف لـ الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب محمد شريف.

ونشر إبراهيم فايق تصريحات الناقد الرياضي أحمد شوقي: الزمالك مش هيشتري محمد شريف عشان أهلاوي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، عقب مواجهة فريق زد الودية.

وكان الزمالك تعادل مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.
 

الزمالك أرقام محمد شريف مفاوضات الزمالك مع محمد شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

أمطار ورياح على هذه المناطق.. وهيئة الأرصاد تُصدر تحذيرًا

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

ترشيحاتنا

أغلى 5 سيارات فرنسية SUV "زيرو" بالسوق المصري.. اعرف سعرهم

مارك زوكربيرج يقتني يختًا فاخرًا بقيمة 300 مليون دولار

نظر استئناف فرج عامر على حبسه في سب عضو مجلس إدارة سموحة.. اليوم

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

قصف إسرائيلي على منزل في رفح واستشهاد 6 فلسطينيين

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. مي عمر تبهر المتابعين بإطلالة تبرز أنوثتها

شكلها متغير.. ريهام سعيد تثير الجدل بصورها قبل وبعد عملية التجميل|شاهد

بدون مكياج.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بالأسود داخل السيارة على انستجرام|شاهد

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ