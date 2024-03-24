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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال هجومها على أوكرانيا.. روسيا تنتهك المجال الجوي لـ بولندا بصاروخ كروز

صاروخ كروز- صورة
صاروخ كروز- صورة أرشيفية

أعلن الجيش البولندي، أن روسيا انتهكت المجال الجوي لها بصاروخ كروز خلال هجومها على غرب أوكرانيا.

وحسب “شبكة سي إن إن” الأمريكية، أعلنت قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية، أنها قامت بتنشيط طائراتها صباح اليوم الأحد “لضمان أمن” مجالها الجوي بعد أن أطلقت روسيا صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت منطقة لفيف غرب أوكرانيا.

وأضافت قيادة العمليات أنها “تراقب نشاطا جويا مكثفا بعيد المدى لروسيا الليلة يتعلق بضربات جوية وصاروخية ضد منشآت تقع على الأراضي الأوكرانية”.

جاء ذلك بعد أن أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا أطلقت حوالي 20 صاروخًا وسبع طائرات بدون طيار هجومية من طراز "شاهد" استهدفت منطقة لفيف الغربية القريبة من الحدود البولندية، كما تم الإبلاغ عن عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال رئيس بلدية لفيف، أندري سادوفي، إن الصواريخ استهدفت البنية التحتية الحيوية، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في المدينة.

وأوضحت قيادة العمليات عبر حسابها على منصة “إكس”، إنه تم تنشيط كل من الطائرات البولندية والحليفة، "وهو ما قد يرتبط بحدوث مستويات ضوضاء متزايدة، خاصة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد".

وأضافت القيادة: "تم تفعيل جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن المجال الجوي البولندي".

في غضون ذلك، قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، إن سلسلة من الانفجارات وقعت في العاصمة الأوكرانية، مع سقوط شظايا صاروخ في منطقة ديسنيانسكي.

وأضاف كليتشكو: "لا تتركوا ملاجئكم"، لافتًا إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث.

الجيش البولندي روسيا صاروخ كروز أوكرانيا طائرات مسيرة

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