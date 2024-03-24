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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

صدى البلد

شهدت العاصمة السعودية أمطارا رعدية غزيرة وتقلبات جوية على مدار اليومين الماضيين، وحذر الدفاع المدني المواطنين من طقس المملكة السيئ ويستمر خلال الايام المقبلة .

سيول امطار السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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