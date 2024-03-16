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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

مها احمد
مها احمد

حلت الفنانة مها أحمد ضيفة  ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار وكشفت العديد من أسرارها الشخصية والفنية وتحدث عن مرض ابنها وسبب غيابها عن الاضواء فترة طويلة. 

تصريحات مها احمد

قالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "احمد ابني من ذوي الهمم، والسبب في اللي حصله كان دكتور عمل خطأ طبي، ومقاضيتش الدكتور لانه مش هيرجعلي مخ ابني لأنه نقص اكسجين، والسبب وانا بولد ان الدكتور شده بالشفاط، وبعدها خرجني ولدت في اوضة قيصري، ولو كنت قلت ساعتها عمرهم ما هيقولوا الحقيقة اللي حصلت جوه اوضة العمليات، وهو بالنسبالي الحياة وممكن ربنا يكون عمل كده عشان ادخل الجنه انا وجوزي من غير ما نتعب في الدنيا".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

سبب غيابها برنامج أسرار الفنانة مها أحمد الفيديوجراف الإعلامية أميرة بدر

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