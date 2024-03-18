فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

تصدرت واقعة إصابة لاعب نادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذي سقط مغشى عليه أثناء مباراة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

تطورات حالة اللاعب أحمد رفعت

كشف مصدر طبي داخل المستشفى آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت، في تصريحات لموقع صدى البلد، حيث أكد أن حالته تتحسن ببطء، مشيرًا إلى إجراء أشعة حول المخ والتي أوضحت عدم تأثر المخ بالواقعة.

وأضاف المصدر أن رسم القلب عبر الإيكو كان جيدًا أيضًا، وكذلك وظائف الكبد جيدة، ولكن الكلى هي من تأثرت ويتم عمل غسيل كلوي بانتظام وهناك بعض الالتهابات في الرئة يتم علاجها عن طريق المضادات الحيوية.

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