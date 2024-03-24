ضحايا .. ماذا قال ماهر همام عن إصابة ثلاثي الأهلي بخلع الكتف؟

علّق ماهر همام نجم الكرة المصرية على إصابات لاعبي النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ماهر همام :"ثُلاثي الأهلي إمام عاشور ورضا سليم ومحمد الشناوي .. ضحايا إصابات خلع الكتف في أهم فترات الموسم ".

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية حسين الشحات للمشاركة في المباراةالمقبلة أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل.

وقد عقد جاب الله جلسة مع المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، خلال التدريبات الأخيرة، وأكد أن الشحات بدأ التدريبات التأهيلية وأصبح جاهزاً للمشاركة تدريجياً في التدريبات الجماعية.



ومن المتوقع أن ينضم حسين الشحات إلى التدريبات الجماعية بداية من غد، الاثنين، بعد أن يخضع لفحص طبي جديد للتأكد من جاهزيته.

من جانبه، يدرس الجهاز الفني للأهلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي إمكانية عدم الاعتماد بشكل أساسي على الشحات في المباراة المقبلة والاكتفاء بوجوده كبديل، خوفاً من تجدد الإصابة.