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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة

مباراة مصر وكرواتيا
مباراة مصر وكرواتيا

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة المصرية، بعد تأهل الفراعنة على حساب نيوزيلندا في دور النصف النهائي، بفوزهم بهدف دون رد.

 وقد شهد الدور نفسه فوز منتخب كرواتيا" على تونس عبر ركلات الترجيح.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يقام نهائي كأس العاصمة المصرية بين مصر وكرواتيا في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة المصرية سيكون منقولاً عبر قناة أون تايم سبورتس، وسيقوم بالتعليق عليها الإعلامي طارق الأدور.

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