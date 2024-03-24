ينتظر الجمهور بفارغ الصبر موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة المصرية، بعد تأهل الفراعنة على حساب نيوزيلندا في دور النصف النهائي، بفوزهم بهدف دون رد.

وقد شهد الدور نفسه فوز منتخب كرواتيا" على تونس عبر ركلات الترجيح.

يقام نهائي كأس العاصمة المصرية بين مصر وكرواتيا في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة المصرية سيكون منقولاً عبر قناة أون تايم سبورتس، وسيقوم بالتعليق عليها الإعلامي طارق الأدور.