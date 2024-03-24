مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة استغلالا لفترة التوقف الدولي المقررة من جانب الفيفا..

إليك جدول مباريات اليوم الأحد 24-03-2024 والقنوات الناقلة، حيث تبرز مواجهة قوية بين إيطاليا والإكوادور في اللقاء الدولي الودي:

مواعيد مباريات دولية ودية:

إثيوبيا X ليسوتو – الساعة 1 ظهرًا.

إيطاليا X الإكوادور – الساعة 10 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية.

مواعيد مباريات الدوري الجزائري: