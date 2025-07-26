برلماني يدين دعوات التجمهر أمام السفارات.. ويؤكد: مصر تقود تحركات حقيقية لنصرة فلسطين

أدان النائب احمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، الدعوات المزايدة التي أطلقها البعض للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات لا تخدم القضية الفلسطينية كما يُروّج لها، بل تضر بالموقف المصري الرسمي والشعبي الذي يتحرك بوعي ومسؤولية لنصرة الشعب الفلسطيني في محنته.

وشدد محسن، في تصريح صحفي له اليوم، على أن هذه الدعوات تأتي في توقيت حساس، وتستهدف الإساءة إلى الدولة المصرية، التي تتصدر المشهد الإقليمي والدولي في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتبذل جهودًا سياسية وإنسانية ودبلوماسية متواصلة من أجل وقف العدوان وإيصال المساعدات وفتح ممرات آمنة للمدنيين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتحرك بثبات وفاعلية، بعيدًا عن المتاجرة بالشعارات أو المزايدات التي اعتادت عليها جماعات مأجورة، لا هدف لها سوى نشر الفوضى وتقويض استقرار الدولة.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن القاهرة تنطلق في مواقفها من ثوابت وطنية وتاريخية، وتعمل بالتنسيق مع الأطراف الدولية من أجل حماية الأبرياء ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يستدعي دعم هذه الجهود بدلًا من الطعن فيها أو التشويش عليها بتحركات عبثية لا تخدم سوى أعداء الوطن والقضية.

واختتم النائب احمد محسن تصريحه، بدعوة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى تفويت الفرصة على محاولات الاستقطاب المغرضة، والاصطفاف خلف الدولة المصرية في مواقفها المشرفة، التي تعكس إرادة شعبها وتاريخها العروبي الراسخ.