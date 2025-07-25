أمين عام تحالف الأحزاب: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية ليست لخدمة قضية

عبر النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن استيائه الشديد من الدعوات المشبوهة التي يروج لها بعض المغرضين، شديدي العداء للدولة المصرية ومواطنيها ومؤسساتها، ممن يروجون لدعوات للتجمهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، مؤكدا أن تلك الدعوات الخبيثة لا تستهدف الانتصار لقضية وإنما تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية وهدم كافة منجزاتها وجهودها وتحركاتها لخدمة أجندات مشبوهة.

وأضاف مطر، أن تلك الدعوات التي تقف خلفها جماعة الإخوان الإرهابية ومن يعاونهم، تستهدف النيل من مصر والمصريين وقيادتها السياسية الحكيمة، وتصرفات ليست بغريبة عليهم، وليست المرة الأولى التي يخوضون فيها في مثل هذه المهاترات الصبيانية والمسيئة للبلد الأكبر في المنطقة والفاعل في كافة الملفات والمؤثر على النطاق الإقليمي والدولي.

وبحسب رئيس حزب إرادة جيل، فإن الدولة المصرية خاضت معارك سياسية ودبلوماسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، لمواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتحملت ما لا يطاق في هذا الأمر، ومع ذلك يصر هؤلاء المغرضون على تصدير صورة سلبية وضرب كل تلك الجهود عرض الحائط.

وأعرب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن بالغ ثقته في أبناء مصر من المقيمين في الخارج، في عدم الاستجابة لتلك الدعوات التخريبية، مؤكدا أن السفارات المصرية بالخارج تمثل سيادة مصر التي لا يجب المساس بها.