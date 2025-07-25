محافظ شمال سيناء يكشف حقيقة غلق معبر رفح من الجانب المصري

قال اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء إن منافذ غزة مع الجانب الإسرائيلي متعددة، ومنها معبر كرم أبو سالم والذي يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي، وهناك معابر تم إغلاقها خلال الفترة من 2008 و 2010.

وأشار محافظ شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى أن هناك معبر رفح مع مصر والذي لم يغلق أبدا، وهناك جزء عن الجانب المصري والآخر عند الفلسطيني، وحاليا تغلقه إسرائيل.

دخول المساعدات لغزة

وأكد على أن الدولة المصرية كانت فطنة تماما من موضوع تهجير الفلسطينيين، والأيام الأخيرة شهدت دخول مساعدات إنسانية كبيرة لقطاع غزة.

ولفت إلى أن قطاع غزة بدأ الدخول في مجاعة، وهناك قوانين وأبعاد لأمن الشرق الأوسط، والأمر ليس بهذه البساطة.