تترقب الجماهير موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، التي أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيمها وإطلاق النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر سيكون في تمام الساعة العاشرة مساءً غد الجمعة، على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. اللقاء سيتم بثه حصريًا عبر قناة أون تايم سبورتس.

وقد وجَّه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعليماته للاعبين بضرورة احترام المنافس، خاصة أن منتخب نيوزيلندا قد تطور أداؤه في الفترة الأخيرة.

الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا سيواجه المنتصر من لقاء تونس وكرواتيا في نصف النهائي الثاني لبطولة كأس عاصمة مصر، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي في السبت المقبل.