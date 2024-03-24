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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تعرض لأزمة قلبية.. محمد العمروسي يخضع لعملية بالقلب وهذه حقيقة فسخ خطبته

أحمد العمروسي
أحمد العمروسي

تعرض الفنان محمد العمروسي لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات، وأجرى عملية قسطرة قلبية.

محمد العمروسي 

محمد العمروسي يتعرض لازمة قلبية

وكتب أدمن صفحات الفنان محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام: بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العروسي عملية قسطرة بالقلب، ونطمئن جمهوره على صحته، طالبين الدعاء له بالشفاء العاجل في هذا الشهر الكريم.

محمد العمروسي بدراما رمضان 2024

ويخوض الفنان محمد العمروسي، السباق الرمضاني الجاري، بمسلسل المعلم، بجانب الفنان مصطفى شعبان، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، وانتصار، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وسيد رجب، وهو من تأليف محمد شواف، وإخراج مرقس عادل.

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خطوبة محمد العمروسي

على جانب آخر، احتفل محمد العمروسي، خلال الفترة الماضية، بخطبته على الفنانة مي فاروق، في حفل بسيط، كما علق على حقيقة فارق العمر بينهما، مؤكدًا أنه يكبر مي في العمر.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: من المضحك أنك تلاقي أخبار عنك ومعلومات أنت شخصيًا، أول مرة تسمعها في حياتك عن نفسك لا وكلها غلط من ضمنها موضوع فرق السن.. طب والله أنا الأكبر، ومن ثم مازح خطيبته مي فاروق قائلًا: أنت مش شوفتي بطاقتي يا بنتي.

محمد العمروسي ومي فاروق 

حقيقة انفصال محمد العمروسى عن خطيبته بسبب مى فاروق

وأثار خبر خطوبة العمروسي ومي فاروق الجدل بين الجمهور عبر السوشيال ميديا بسبب عدم وجود أي ملامح تؤكد هذه العلاقة المفاجئة بين العمروسي ومي فاروق، خاصة أن الفنانة مي فاروق كانت ترفض الزواج بشكل نهائي بعد انفصالها عن والد أولادها “مالك وزينة”، وقررت العيش لهم دون البحث عن وجود رجل في حياتها، إلا أن وجود “العمروسي” احيا هذه الفكرة.

ونجح الفنان محمد العمروسي في تغيير فكرة الفنانة مي فاروق، عن الزواج بعدما تعرف الثنائي على بعضهما، وجعلها تقبل بوجوده في حياتها من جديد، ليكون هو الرجل الثاني بعد والد الأولاد، بالرغم من السن بين فاروق والعمروسي، حيث وصل فارق السن بينهما لـ10 سنوات.

كان الفنان محمد العمروسي، تزوج في وقت سابق من فتاة خارج الوسط الفني وأنجب منها طفلًا، وانفصلا عن بعضهما البعض، وارتبط وأعلن خطوبته من فتاة اسمها روتانا من الوسط الفني وظهرت في أحد كليبات الفنانين المشاهير، إلا أنهما انفصلا بشكل مفاجئ عن بعضهما في عام 2022، على الرغم من أنه وصفها بـ"حب عمره".

ومرّ على هذا الانفصال نحو عام، قبل إعلانه الارتباط بشكل رسمي من الفنانة الشهيرة مي فاروق، التي حصلت على لقب “أم كلثوم” العصر الحالي من قِبل الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا يدل على عدم وجود علاقة لفاروق بأنها سبب انفصال العمروسي وروتانا.

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