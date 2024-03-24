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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم دارفور وقواته يتجهون إلى الخرطوم للقتال بجانب الجيش السوداني |فيديو

حاكم دارفور
حاكم دارفور

أعلن حاكم إقليم دارفور، اليوم الأحد، أن قوات "جيش تحرير السودان" تتجه للخرطوم للقتال برفقة الجيش السوداني.

ونشرت وسائل إعلام سودانية مقطع فيديو لحاكم اقليم دارفور ورئيس حركة/ جيش تحرير السودان القائد مني أركو مناوي وهو في طريقه نحو الخرطوم.

وكثّف الجيش السوداني، أمس السبت، ضرباته الجوية على «قوات الدعم السريع» في دارفور (غرب البلاد)، في مسعى لخنق ما يعتقد أنه مسار إمداداتها.

وأفاد شهود عيان لصحيفة “الشرق الأوسط” بأن “الطيران الحربي للجيش نفّذ قصفاً شمال دارفور استهدف بلدة كبكابية، ومنطقة الزرق (قريبة من الحدود السودانية - التشادية)، التي تضم أحد أهم المواقع العسكرية لـ(الدعم السريع)»”.

وركّز الجيش السوداني خلال أقل من أسبوع ضربات جوية على عدد من ولايات دارفور، وتحديداً شمال الإقليم؛ بهدف قطع الإمدادات المحتملة لـ«الدعم» التي يقودها، محمد حمدان دقلو (حميدتي) عبر الحدود مع تشاد أو أفريقيا الوسطى.

وفي المقابل، عاودت «الدعم السريع» أمس، الهجوم على مقر «سلاح الإشارة» شمال مدينة الخرطوم بحري (إحدى مدن العاصمة السودانية)، واشتبكت مع قوات الجيش المتمركزة حول المقر العسكري المطل على القيادة العامة للجيش على الضفة الأخرى لنهر النيل.

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