عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح الشرنوبي: "راب" أحمد مكي مميز.. والمهرجانات فيها انحدار

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أن هناك العديد من الثقافات التي دخلت على شكل الموسيقى في مصر، موضحًا أن أحمد مكي جيد في الراب ويقدم العديد من الجمل المميزة.

وأوضح "الشرنوبي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك أعمالا تكون أذى لأعمال أخرى، وهناك انحدار في الموسيقى بسبب المهرجانات وهناك كلمات غير قادر على استيعابها.

وأشار إلى أن كلمات المهرجانات سيئة ولا يستوعبها ولكن هناك عددا من الفنانين المميزين جدًا، مؤكدا "الغالبية العظمى من المهرجانات فيها انحدار".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/yBmCtSRihLHSX1Jn/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم أسما إبراهيم الموسيقار صلاح الشرنوبي برنامج حبر سري شاشة القاهرة والناس صلاح الشرنوبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

الجو متقلب.. تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 14

ترشيحاتنا

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

ليلة النصف من رمضان 2024 الآن وللفجر.. اغتنم فضلها كاملا بـ15 كلمة

تبنى الهجوم وأمريكا تتهمه بالتنفيذ| كل ما تريد معرفته عن التنظيم مرتكب مذبـ.حة حفل كروكوس الروسية

إسرائيل تعجل بالمجاعة.. الأونروا تعلن انقطاع شريان الحياة الرئيسي للفلسطينيين

بحوزتهم 21 مليون جنيه.. قرار عاجل بشأن عصابة النقد الأجنبي

ميرهان حسين وانتصار ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحة شعر غريبة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان جريء.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

اﻟﻤﺰﻳﺪ