خلال عطلة نهاية الأسبوع، تطوع ما يقرب من 4000 شخص للتبرع بالدم ردًا على الهجوم الأخير على قاعة مدينة كروكوس، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الحكومية الروسية ريا نوفوستي. وأدى الهجوم إلى إصابة 154 شخصا على الأقل.

وقد قوبل سخاء المانحين بشعور من الوحدة والتضامن، حيث أعرب الكثيرون عن دعمهم للضحايا وأسرهم. وبالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية، ظهر نصب تذكاري مؤقت مزين بعدد كبير من الزهور التي ساهم بها تدفق مستمر من المعزين.

وفي معرض تعليقها على المأساة، نقلت مارينا كورشونوفا، موظفة في روضة الأطفال وأحد المشيعين، التأثير العميق للحدث على الأمة، وأعربت بشكل خاص عن أسفها لمشاركة الأطفال الصغار. وأضافت: "إنها مأساة أثرت على بلدنا بأكمله". "ليس من المنطقي حتى أن يتأثر الأطفال الصغار بهذا الحدث."

إن الاستجابة الساحقة من المجتمع تسلط الضوء على مرونة وتعاطف الشعب الروسي في مواجهة الشدائد. ومع استمرار التحقيقات في الهجوم، يعد تدفق الدعم بمثابة شهادة على قوة التضامن في أوقات الأزمات.