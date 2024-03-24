مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14.. صدمة في البيت بعد حلق مايا لشعرها

تطورت الأحداث في الحلقة ال 14 من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، فبدأت الحلقة بنزاع بين خالد النبوي وابنته بسبب تكسيرها لأحد المحلات، وغيرة كبيرة تشعر بها مايا بسبب معاملة والدها لـ مي، وبعد ذلك يذهب أولاد مختار إليه، محاولين إقناعه بمصالحة مايا، ولكنه يصمم على موقفه.

وبعد ذلك تذكر خالد النبوي (مختار) موقف بينه وبين ميسون، على شاطئ البحر، وكان تلقى مكالمة من مازن وهو يشتكى له من أخته، وحاولت ميسون حينها إقناع مختار أن يتعامل بهدوء أكثر مع أولاده.

وعاد مختار للواقع وقام بكتابة رسالة لميسون يخبرها فيها أنهم ليسوا بخير، ويعتذر لها، وتحدث بعد ذلك فهمي مع نونو، وظهرت ملامح الحزن على وجه فهمي الذي حاول اأ يقنع نونو بالذهاب إلي الكومباوند الجديد دون مختار أبو المجد.

وتجمع أولاد مختار من أجل الوقوف بجانب مايا، التي ظهرت هي الأخرى وهي منهارة بغرفتها وهي تحلق شعرها، ودخل مختار إلى الغرفة وتفاجأ بمنظر مايا وسط إخوتها الذين ذهبوا ليهونوا عليها، وخرج من الغرفة دون أي تعليق منه.

وذهب كريم إلى مي وهي تصلح ما فعلته مايا بالمحل، محاولا معرفة منها ما حدث بالمحل، وهددها بأنها إذا حاولت الزواج من أحد سيأخذ حبيبه منها، كما ذهبت منى أحمد زاهر إلى غرفة مايا واحتضنتها لتقنعها بأن شكلها أجمل بكثير.