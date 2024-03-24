عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحرير الفلسطينية: أمريكا ليست ضد الأهداف الإسرائيلية بخصوص حرب غزة

صدى البلد

قال الدكتور عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الخلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو ليس على الأهداف، فهناك تباين واختلاف سابق لإدارة بايدن نفسه مع الحكومة المتطرفة الإسرائيلية.

وأضاف "الغول" خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية طلبت إرسال وفد من إسرائيل للسيطرة على الوضع في غزة.

وأشار إلى أن على مدار الساعة يحاصر الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات، مؤكدًا أن حرب الإبادة مستمرة ولم تتوقف، فالولايات المتحدة الأمريكية ليست ضد الأهداف الإسرائيلية بخصوص حرب غزة.

أدارت الحرب والمعركة

ونوه بأن الولايات المتحدة هي التي أدارت الحرب والمعركة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الخلاف بين إسرائيل وأمريكا هو كيفية إدارة الاقتحام لرفح بشكل لا يثير الرأي العام العالمي.

إسرائيل إدارة بايدن الاحتلال الاسرائيلي الادارة الامريكية التحرير الفلسطينية الحكومة المتطرفة نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

الحلم شارف على الانتهاء.. مايا مرسي: نواة الخير خرجت من مستشفى بهية

نظر محاكمة مدير أعمال حلمي بكر في الاستيلاء على أمواله .. غدا

شيخ الأزهر: النبي كان يتبع كل تصرف بشكر الله وحمده والثناء عليه

التحرير الفلسطينية: أمريكا ليست ضد الأهداف الإسرائيلية بخصوص حرب غزة

الاحتلال يقصف رفح وغزة ويسقط 5 شهداء.. والهلال الأحمر يعلن انقطاع الاتصال بطاقمه في مُستشفى الأمل

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ