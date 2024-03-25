تقرير.. مطبخ الخير بطور سيناء يوفر وجبات إفطار فاخرة للصائمين..ومائدة خمس نجوم

يوفر مطبخ الخير بمدينة طور سيناء 1250 وجبة إفطار فاخرة للصائمين بالإضافة لمائدة افطار خمس نجوم للمغتربين والمحتاجين يعد وجبات الإفطار 4 طهاة فنادق ومنتجعات كبري متطوعين .

ويعمل في تجهيز وجبات الإفطار والتعبئة والتغليف 50 متطوع من الشباب و الفتيات بطور سيناء كخلية نحلة لتجهيز هذه الوجبات قبل الساعة الرابعة عصرا لتوزيعها علي المحتاجين في الاحياء والوديان الجبلية .



وقال محمد عزام احد الشباب المتطوعين إنه سعيد بمشاركة في إعداد افطار للصائمين خلال شهر رمضان مشيرا إنه اعتاد المشاركة في إعداد الافطار للصائمين والتطوع في مبادرات رمضانية لإدخال الفرحة علي الناس والمشاركة في توفير افطار الصائمين .



واكد الشيخ محمد جمال مشرف مطبخ الخير لإعداد وجبات الصائمين إنه يوميا يتم إعداد 1250 وجبة إفطار توزع للايتام والمحتاجين في الوديان الجبلية وكذلك علي بعض الجمعيات لتوزيعها علي الافراد واهالي طور سيناء في وقت قياسي لتصل ساخنة للمنازل في وقت الإفطار .



ومن جانبه اكد الشيخ محمد الفخراني مسئول مطبخ الخير بطور سيناء انه مطبخ الخير يستهدف الوصول لاكبر عدد من الوجبات تصل لكل المحتاجين مشيرا إلي إنه المطبخ قائم علي التبرعات والتعاون بين الجمعيات بجنوب سيناء مشيرا إلي إن هذا العام تم إعداد مائدة إفطار فاخرة ايضا للصائمين .



واضاف الفخراني إن وجبات الإفطار والمائدة تخضع لاشراف صحي دقيق من مديرية الصحة و تتوفر فيها جميع الاشتراطات الصحية .





مطبخ الخير

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